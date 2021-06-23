Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству розвитку громад і територій відкрити центри вакцинації в кожному районному центрі України.

– Є області, де таких центрів більше десяти, тоді як у шести областях такі центри вакцинації не з’явились, – зазначив Шмигаль.

За його словами, Міністерство охорони здоров’я постійно збільшує кількість бригад для щеплень і готує нові формати, аби якнайбільше українців мали змогу отримати вакцину

– Цього тижня стартує вакцинація компаній, які мають у своєму штаті понад 50 працівників, охочих щепитися. Це допоможе зменшити передачу вірусу всередині колективів та сприятиме їх безпечній роботі. Тому закликаю керівників підприємств скористатися такою можливістю та убезпечити себе і своїх працівників, – закликав прем’єр-міністр.

На переконання глави уряду, прискорення темпів вакцинації особливо важливо на фоні розповсюдження штаму коронавірусу Дельта. У зв’язку з цим Міністерство охорони здоров’я представить пропозиції щодо запобігання поширенню цього штаму на території України.