У майбутньому українські центри масової вакцинації від коронавірусу отримають нову вакцину. Нині у центрах використовують китайський препарат CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час прес-конференції на форумі Україна 30 Здорова Україна. Нині імунізація проводиться на трьох платформах – пункти вакцинації, мобільні бригади та вакцинальні центри.

– Саме від цього залежить, коли, хто і якою вакциною буде вакцинуватися. Тому що ми плануємо проведення вакцинації таким чином, щоб запобігти великій кількості програмних помилок і забезпечити холодовий ланцюг, щоб щеплення були безпечними і ефективними для всіх, – зазначив він.

Ляшко стверджує, що зараз у вакцинальних центрах і під час щеплень організованих колективів використовують препарат CoronaVac. Але надалі буде трохи змінена організація процесу. Це стосується вакцини, якою щеплюватимуть людей у центрах.

За його словами, МОЗ анонсує зміни після того, як вони відбудуться.

У Києві центр масової вакцинації населення від коронавірусу, створений на базі Міжнародного виставкового центру, цього тижня працюватиме чотири дні, з 24 до 27 червня. За минулу добу, 22 червня, в Україні здійснили 53 786 щеплень від коронавірусу.

Джерело: Всеукраїнський форум Україна 30. Здорова Україна

Фото: КМДА