Дослідники у Чилі вивчають питання необхідності введення третьої дози вакцини проти коронавірусу від китайської компанії Sinovac.

Таку заяву зробив президент країни Себастьян Піньєра.

– Ми аналізуємо і вивчаємо багато наукових досліджень, щоб побачити, чи потрібна за необхідності третя доза вакцини, – сказав Себастьян Піньєра.

Так, науковці намагаються зрозуміти, чи потрібен вакцинованим людям, які вже отримали дві дози препарату, третій укол, щоб захиститися від коронавірусу. Вони планують встановити, скільки часу працює захист проти інфікування, який гарантує речовина. Результати дослідження фахівці хочуть отримати вже наступного місяця.

Як повідомила очільник системи громадської охорони здоров’я Паула Даса, низка громадян отримали першу дозу речовини у лютому 2021 року, вдруге їм ввели препарат у березні. Тепер науковцям треба з’ясувати, чи потрібна їм буде ревакцинація ближче до вересня.

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Вакцина проти коронавірусу від компанії Sinovac широко використовується у Чилі, саме її місцева влада хоче застосовувати для боротьби з пандемією надалі. Речовини виробництва компаній Pfizer і AstraZeneca використовувалися у країні рідше.

Над необхідністю вивчати питання введення третьої дози влада задумалася після повідомлень про те, що китайська вакцина демонструє низький рівень ефективності у боротьбі з вірусом.

Також фахівці хочуть встановити, чи буде речовина працювати проти нових, більш небезпечних штамів вірусу, наприклад, індійського (Дельта) і бразильського (Гамма).

Поки ж основні компанії-розробники вакцин проти коронавірусу, зокрема Sinovac, заявляють про необхідність двох доз їхніх препаратів для боротьби з вірусом. Однак вважають можливим, що повторна вакцинація проти коронавірусу все ж буде необхідна.