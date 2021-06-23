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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

Чим небезпечний Covid-штам Дельта і чи готова до нього Україна

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Вже цього літа індійський штам Дельта може спровокувати в Україні серйозний сплеск захворюваності. Про це повідомила українському інформаційному агентству епідеміолог Наталя Виноградова.

За її словами, Дельта більш заразна і більш небезпечна, оскільки демонструє досить високі показники летальних випадків.

– Спостерігається більше важких форм хвороби – в 2,6 рази. Необхідність в реанімаційних заходах вище в 1,6 рази. І при цьому Дельта більше вражає дітей, ніж вихідний варіант вірусу, – зазначила епідеміолог.

Щоб максимально убезпечити себе від небезпечного індійського штаму Дельта, Україна вживає заходів щодо нарощування темпів Covid-вакцинації. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Крім того, на українському кордоні введено режим обмежень для іноземних громадян, від яких вимагають негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повний курс вакцинації.

На тлі небезпеки, що насувається, в Міністерстві закордонних справ України поставили питання про необхідність введення карантину для тих, хто, перетинає український кордон.

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При цьому МЗС наполегливо рекомендує українським громадянам утриматися від поїздок до Індії, Великобританії, Португалії та Росії. В іншому випадку, після повернення їх чекає обов’язковий карантин.

За даними ВООЗ, індійський штам Дельта вже підтверджено в більш 90 країн світу. Саме Дельта нині домінує на території Європи.

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Джерело: РБК

Фото: Depositphotos

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