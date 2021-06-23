Вже цього літа індійський штам Дельта може спровокувати в Україні серйозний сплеск захворюваності. Про це повідомила українському інформаційному агентству епідеміолог Наталя Виноградова.

За її словами, Дельта більш заразна і більш небезпечна, оскільки демонструє досить високі показники летальних випадків.

– Спостерігається більше важких форм хвороби – в 2,6 рази. Необхідність в реанімаційних заходах вище в 1,6 рази. І при цьому Дельта більше вражає дітей, ніж вихідний варіант вірусу, – зазначила епідеміолог.

Щоб максимально убезпечити себе від небезпечного індійського штаму Дельта, Україна вживає заходів щодо нарощування темпів Covid-вакцинації. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Крім того, на українському кордоні введено режим обмежень для іноземних громадян, від яких вимагають негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повний курс вакцинації.

На тлі небезпеки, що насувається, в Міністерстві закордонних справ України поставили питання про необхідність введення карантину для тих, хто, перетинає український кордон.

При цьому МЗС наполегливо рекомендує українським громадянам утриматися від поїздок до Індії, Великобританії, Португалії та Росії. В іншому випадку, після повернення їх чекає обов’язковий карантин.

За даними ВООЗ, індійський штам Дельта вже підтверджено в більш 90 країн світу. Саме Дельта нині домінує на території Європи.

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