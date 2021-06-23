У світі поширюється новий штам коронавірусу, похідний від індійського варіанту (Дельта), який спровокував істотне погіршення епідситуації в Індії навесні 2021 року і нині виявлений у Європі.

Цей варіант вірусу назвали Дельта плюс або непальський, оскільки вперше його виявили у людей, які подорожували з Непалу до Японії.

Однак поки науковцям не вдалося встановити, чи дійсно він з’явився саме у цій країні або був завезений ззовні.

За прогнозами дослідників, мутація викликає побоювання через ймовірну здатність швидше поширюватися. Також вона може бути стійкішою до вже створених вакцин проти коронавірусу. Фахівцям вже вдалося встановити, що так званий “коктейль” моноклональних антитіл не може з нею впоратися.

Інформацію про штам Дельта плюс вже внесли до списку Всесвітньої організації охорони здоров’я, його позначили як варіант, який викликає особливе занепокоєння.

Водночас варіант вірусу вже виявили у Великій Британії, США, Японії, Китаї, Португалії, Швейцарії, Польщі, Індії, Непалі та Росії.

В Україні його поки не зафіксували, як і індійський штам (Дельта).

Джерело: Hindustan Times