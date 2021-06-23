Самі лікарі охарактеризували цей неймовірний випадок як сюжет, гідний доктора Хауса. В усякому разі саме так вони написали на корпоративній сторінці Львівської обласної дитячої лікарні Охматдит у Facebook.

Ця історія вразила навіть досвідчених лікарів: замість рота у одномісячного малюка була одна суцільна рана. За словами медиків, дитина навіть плакати не міг, настільки їй було боляче.

– В клініку викликали інфекціоністів за підозрою на дифтерію. І вже зусиллями двох команд рятували немовля, – йдеться в повідомленні.

Оскільки виникла підозра на важке інфекційне захворювання – дифтерію, постало питання про термінове закриття лікувального закладу на карантин.

Поки лікарі опитували маму малюка, завідуюча відділенням Оксана Короляк звернула увагу на пустушку, вимазану зеленкою і поцікавилася, що це.

У медиків був справжній шок, коли вони почули пояснення. Мовляв, так порадила місцевий педіатр: капати зеленкою на соску, щоб вилікувати молочницю. Саме зеленка і стала причиною страшного опіку слизової рота.

Після наданої медичної допомоги бідолашну маму з дитиною, яка нарешті заспокоїлася, відпустили додому.

Джерело: Львівська обласна клінічна лікарня Охматдит