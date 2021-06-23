Зміни у системі харчування учнів шкіл презентувала перша леді України Олена Зеленська.

Вона розповіла про нове шкільне меню під час форуму Україна 30. Здорова Україна. Тепер під час готування страв увага приділятиметься овочам, фруктам та м’ясу.

– Дітям смачніше не завжди те, що корисніше. Ми, батьки, маємо це розуміти і контролювати. Ера сосисок у школі закінчується. Я дуже сподіваюся, що вона скоро закінчиться. Ми не можемо заборонити дітям їсти те, що вони хочуть, поза школою. Але ми маємо створити у школі таку систему, щоб дітям було легше вживати корисну їжу, – зазначила Олена Зеленська.

Приклад меню на чотири тижні з 160 страв уже підготував український шеф-кухар Євген Клопотенко. Саме ці страви не будуть примусово запроваджувати, додала перша леді. Це лише рекомендації для шкіл.

– Це довгий шлях, і він триватиме не один рік. Коли ці зміни відбудуться у наших школах, зміниться наше ставлення до цього, – прокоментувала вона.

Нове шкільне меню є частиною моделі здорової школи, про яку розповів президент України Володимир Зеленський 22 червня 2021 року під час першого дня форуму.

За його словами, також варто звернути увагу на фізичну активність дітей та прищеплювати їм любов до спорту.

Джерело: Всеукраїнський форум Україна 30. Здорова Україна