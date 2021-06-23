Концепцію сучасної шкільної кухні презентували під час другого дня форуму Україна 30. Здорова Україна.

Шеф-кухар Євген Клопотенко назвав страви, які пропонують готувати у школах, аби зробити раціон дітей смачнішим та кориснішим.

– Салат з морквою та яблуками, салат з капустою, суп мінестроне, рибні котлети, плов, українська вертута, кускус з овочами, – розповів Євген Клопотенко.

Водночас співзасновник ГО Національна асоціація громадського харчування Орест Степаняк озвучив вимогу, яка обов’язково має виконуватися, щоб страви були максимально корисними.

– Маємо вчитися готувати за урок і віддавати за перерву, щоб їжа була максимально свіжою, – пояснює Орест Степаняк.

Також важливо готувати невеликими порціями, щоб діти їли найсвіжіші страви, а не суп та кашу, які було приготовано зранку на увесь день.

У цьому контексті важливо оновити кухні, закупити сучасну техніку, аби звільнити шкільних кухарів від рутинної важкої роботи, зазначають спікери.

Нове шкільне меню є частиною моделі здорової школи, яку презентував президент України Володимир Зеленський 22 червня 2021 року під час першого дня форуму Здорова Україна.

Крім того, варто приділяти увагу фізичній активності дітей та загальній концепції уроків.

Джерело: Всеукраїнський форум Україна 30. Здорова Україна