Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 23 червня 2021

У світі продовжують активно поширюватися різні штами коронавірусної інфекції. Станом на 23 червня у світі зафіксували 180 млн випадків Covid-19, а за добу – 374 тис. Водночас в Україні хоч і ситуація із захворюваністю стабільна, але побоювання науковців справдилися. У країні зафіксували випадки штаму Дельта.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 23 червня виявили 835 випадків коронавірусу. Побороли хворобу 2 292 українці, а від ускладнень, які викликала хвороба, померло 70 людей.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (52), Донецькій (51) та Черкаській (41) областях.

Три області України – Київська, Кіровоградська та Черкаська, не відповідають показникам зеленої зони карантинних обмежень. Рівень охоплення діагностичним тестуванням у них нижчий за визначений постановою Кабінету міністрів. Проте Україна досі залишається у зеленій зоні епідемічної небезпеки.

Крім того, 23 червня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в Україні підтвердили два випадки індійського штаму Covid-19 (Дельта), який є одним з найнебезпечніших варіантів коронавірусу. Його завезли до країни з Російської Федерації.

Коронавірус у світі

Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 у світі зафіксували за добу у Бразилії (86 тис.), Індії (54 тис.), Колумбії (28 тис.), Аргентині (21 тис.) та Росії (16 тис.).

У Європі найактивніше коронавірус зараз поширюється у Росії, Великій Британії та Іспанії. Україна за поширенням Covid-19 у світі займає 16 місце, а у Європі – 12.

Індійський штам в Україні та поширення варіанту Дельта Плюс: Covid-новини 23 червня / 2 фотографии

Новий різновид штаму коронавірусу Дельта Плюс виявили в десяти країнах – Індії, США, Великобританії, Португалії, Швейцарії, Японії, Польщі, Непалі, Китаї та Росії.

У Словаччині та Білорусі 23 червня заявили про наявність випадків штаму Дельта у країні. Так, у Білорусі – 10 хворих, а у Словаччині захворіла одна людина, яка нещодавно приїхала з Росії.

У Швейцарії з 26 червня дозволять проведення масових заходів на понад 10 тис. осіб за умови, якщо їх учасники матимуть Covid-сертифікати. Щоб їх отримати, слід пройти повний курс вакцинації, перехворіти на Covid-19 чи отримати негативний результат тесту.

У ВООЗ попереджають, що у майбутньому можуть з’явитися нові штами коронавірусу, які будуть стійкими до вакцин.

Джерело: Worldometers