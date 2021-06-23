Київ станом на ранок середи, 23 червня 2021 року, залишається лідером за кількістю підтверджених випадків коронавірусу. За добу хворобу виявили у 241 мешканця міста.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: