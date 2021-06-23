На Львівщині одразу двох людей за добу госпіталізували з укусами змії

У Львівській області 22 червня зафіксували декілька укусів змії. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

До Кам’янка-Бузької центральної районної лікарні госпіталізували 38-річну жінку у стані середнього ступеня важкості. Жительку с. Батятичі Львівського району змія вкусила в праву кінцівку.

Цього ж дня о 19.30 в Стрийську центральну районну лікарню потрапив 14-рінчий хлопець також з укусом змії. У ДСНС закликають українців обережними та уважними, відправляючись у ліс чи на природу.

– Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У них поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів, – зазначили у службі.

Вони додали, що плазунів можна зустріти у кущах, високій траві та лісі. Тому вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.

Щоб надати першу допомогу, постраждалому потрібно:

звільнити місце укусу;

накласти стерильну пов’язку з антисептиком;

знерухомити уражену кінцівку;

пити багато рідини;

покласти кінцівки на підвищення;

випити 1-2 таблетки від алергії.

21 червня на Закарпатті туриста зі Львова у ногу вкусила змія під час походу в гори. Лікарі транспортували хлопця до смт Воловець та о 18.30 передали лікарям бригади екстреної медичної допомоги.

Джерело: ДСНС