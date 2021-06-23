У Львівській області відкриють нові центри масової вакцинації населення від Covid-19. Їх відкриють у маленьких містах, щоб зробити вакцинацію доступною для жителів районів.

Про це заявив директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис під час брифінгу 23 червня.

– Ми бачимо, що вже відкриті центри вакцинації показують високу ефективність, тому працюємо над тим, щоб в невеликих містечках відкривати прищепні центри і наблизити можливість імунізації для всіх охочих, – зазначив він.

За його словами, нині вони розробляють не тільки графік роботи центрів, які вже працюють, але й намагаються зробити процес імунізації максимально зручним для людей.

У Львові відкрили ще два центри вакцинації, а саме в ТРЦ Вікторія Гарденс та в ліцеї Львівський.

У регіоні працюють вісім центрів вакцинації. У Львові – Арена Львів, в ТРЦ Forum Lviv і в Центрі Довженка на Сихові. На території області відкрили п’ять пунктів вакцинації — у Дрогобичі, Новояворівську, Стрию, Самборі та Червонограді.

26-27 червня у Закарпатській області також додатково планують відкрити ще чотири центри вакцинації від коронавірусу: у Мукачеві, Виноградові, Тячеві та Хусті.

Крім того, київський центр вакцинації працюватиме чотири дні – з 24 до 27 червня. Записатися на вакцинацію можна за допомогою додатку Дія та порталу Helsi.me.