В Україні Covid-штам Дельта не зафіксований лише тому, що такі дослідження в нас не проводяться. Про це заявила лікар-імунолог, інфекціоніст, доктор медичних наук Алла Волоха в коментарі інформаційній агенції.

– Якщо будуть відібрані зразки при підозрі на новий варіант вірусу і їх відправлять для досліджень за кордон, тоді ми зможемо дізнатися, що він у нас є, – повідомила Алла Волоха.

На її думку, в особливій небезпеці – східні регіони України через те, що зростає кількість хворих на Covid-штам Дельта в РФ.

Лікар-інфекціоніст підтвердила, що, дійсно, Covid-штам Дельта є заразнішим, що він здатен швидше інфікувати людей, викликаючи більш тяжкі форми хвороби.

Проте симптоми Covid-штаму Дельта в основному схожі із попередніми різновидами Covid-19. Хіба що, за її словами, при Дельта спостерігається більш виражений головний біль і більш виражений нежить.

Отже, й лікування Covid-штаму Дельта в цілому таке саме, як і класичних Covid-варіантів. Ті протоколи, які використовувалися, будуть однозначно працювати.

– Але кількість важких форм знову призведе до навантаження на лікарні, ми повинні і про це пам’ятати, – спрогнозувала лікар.

Вона нагадала про зростання рівня захворюваності на Covid-штам Дельта, який наразі поширений у більш ніж 70 країнах світу.

На думку Алли Волохи, Україна – у кроці від хвилі цієї пандемії, яка може дійти до нас дуже швидко.

– Місяць-два – і вона у нас. Швидше за все, це буде в липні, серпні, – зазначила інфекціоніст.

За її словами, вакцини, якими сьогодні прищеплюють українців, захищають від нового варіанту. Втім, не виключено, що цей захист може бути трохи зниженим.

Тому не слід нехтувати звичними правилами карантину: масковим режимом, дистанцією, антисептиками. Адже в небезпеці перебувають ті, хто перехворів вже давно. Лікар нагадала, що повторні випадки інфікування Covid-19 відбуваються вже через кілька місяців після перенесеної хвороби.

– Ми трохи розслабилися, нам хочеться, щоб інфекція зникла, але вона не зникла і знову піднімає голову. Дельта дійсно дуже небезпечна, – констатувала Алла Волоха.

До речі, саме із загрозою появи в Україні індійського штаму Covid-19 пов’язана чергова нарада в Раді національної безпеки та оборони, яка повинна відбутися сьогодні, 23 червня. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров`я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За даними Public Health England, Covid-штам Дельта у 1,6 рази агресивніший, ніж інші, у 2,3 рази частіше призводить до госпіталізації, у 1,5 рази частіше – до реанімації.

За словами Михайла Радуцького, Covid-штам Дельта настільки агресивний, що навіть одна хвора людина може спровокувати хвилю епідемії.

Він підтвердив, що нині в лабораторіях України немає технічних можливостей виявляти Covid-штам Дельта.

У НАН України очікують, що до кінця літа Covid-штам Дельта домінуватиме на всій території Європи, а в Україні – через низький рівень вакцинації населення і велику міграцію з РФ – може поширитися швидшими темпами та мати більш тяжкі наслідки, ніж у західних країнах.

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