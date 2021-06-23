Процес запровадження нового здорового меню для українських школярів зіштовхується з низкою перешкод. Через це доводиться надавати освітнім закладам більше часу для перехідного періоду.

Про це під час форуму Україна 30. Здорова Україна повідомив очільник МОЗ України Віктор Ляшко. За його словами, по-перше, важко боротися з харчовими звичками українців.

– Стільки солі та цукру, скільки є у раціоні наших дітей у школі, не має бути. Зробили меню, перші страви, пішла перша критика – не смачно. Чому не смачно? Їдемо всією командою перевіряти. Все смачне і класне, але не солоне. Діти та батьки вдома звикли їсти солоне. Тому тут ми маємо вас переконати, що солоне шкодить здоров’ю, – говорить Віктор Ляшко.

По-друге, є проблеми із закупівлею продуктів школами.

– Санітарний регламент для шкіл ми розробили восени 2020 року, дали час, аби його адаптувати, і сказали, що він набере чинності з 1 січня 2021 року. Анонсували, що будуть зміни на 1 вересня 2021 року. Укладаються тендери у 2021 році, забули, що заборонено оброблені м’ясні та рибні продукти, консерви, немає там сосисок, але чомусь у тендерах це є. Надходять запити до МОЗ, що у них тендери на рік, – пояснює міністр.

Через це буде подовжено перехідний період, українським школам нададуть чотири додаткових місяці для запровадження змін.

– У нас як в урядовців є два варіанти – або продовжити термін адаптації, або жорстко покарати. Ми ухвалили рішення продовжити термін запровадження з 1 вересня 2021 року до 1 січня 2022 року. Ті, хто підготувався, запроваджують, ті, хто ні, мають ще чотири місяці. Але після цього запускаємо посилений контроль, – підсумував Віктор Ляшко.

Водночас близько 40% шкіл готові до запуску нового шкільного меню з вересня 2021 року.

Про це під час форуму повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

– Щодо 1 вересня або 1 січня, то мені здається, що 40% шкіл готові до введення нового меню. Ми додатково аудитом ще це переглянемо, – зазначив Сергій Шкарлет.

Нове шкільне меню є частиною моделі здорової школи, про яку говорив президент України Володимир Зеленський під час першого дня форуму Здорова Україна.

Крім харчування, у школах планують приділяти увагу фізичній активності дітей.

Джерело: Всеукраїнський форум Україна 30. Здорова Україна