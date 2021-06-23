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Людмила Грубник |

Різке зростання: в Україні виявили 835 нових випадків коронавірусу

Коронавирус

Станом на середу, 23 червня 2021 року, в Україні підтвердили 2 230 977 випадків коронавірусу. Лише за день у країні значно погіршилася епідситуація, за останню добу вірус виявили у 835 людей.

З-поміж нових хворих – 33 дитини та 25 медпрацівників.

За час поширення вірусу в Україні офіційно зафіксували 52 123 летальних випадки, за добу від вірусу померло 70 громадян.

Водночас успішно подолати хворобу загалом вдалося 2 155 261 особі, за останні 24 години – 2 292 українцям.

На території країни провели за увесь час 10 717 176 ПЛР-тестувань, за добу – 26 280 аналізів.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (52), Донецькій (51) та Черкаській (41) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 20 випадків;
  • Волинська область – 13 випадків;
  • Дніпропетровська область – 36 випадків;
  • Донецька область – 51 випадок;
  • Житомирська область – 17 випадків;
  • Закарпатська область – 21 випадок;
  • Запорізька область – 15 випадків;
  • Івано-Франківська область – 7 випадків;
  • Київська область – 38 випадків;
  • Кіровоградська область – 9 випадків;
  • Луганська область – 23 випадки;
  • Львівська область – 52 випадки;
  • Миколаївська область – 23 випадки;
  • Одеська область – 30 випадків;
  • Полтавська область – 35 випадків;
  • Рівненська область – 38 випадків;
  • Сумська область – 26 випадків;
  • Тернопільська область – 4 випадки;
  • Харківська область – 26 випадків;
  • Херсонська область – 9 випадків;
  • Хмельницька область – 26 випадків;
  • Черкаська область – 41 випадок;
  • Чернівецька область – 19 випадків;
  • Чернігівська область – 15 випадків.

коронавірус в україні 23 червня

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Щеплення проти коронавірусу

За останню добу 53 786 людей отримали вакцини проти коронавірусу.

Від початку вакцинальної кампанії уколи зробили 1 755 139 людям, з них першу дозу отримали 1 755 137 українців, повністю імунізовані – 394 107 осіб.

Щеплення у регіонах за добу:

  • Вінницька область – 1 527;
  • Волинська область – 341;
  • Дніпропетровська область – 1 234;
  • Донецька область – 759;
  • Житомирська область – 540;
  • Закарпатська область – 317;
  • Запорізька область – 723;
  • Івано-Франківська область – 458;
  • Київська область – 1 392;
  • Кіровоградська область – 291;
  • Луганська область – 647;
  • Львівська область – 1 499;
  • Миколаївська область – 897;
  • Одеська область – 1 251;
  • Полтавська область – 410;
  • Рівненська область – 382;
  • Сумська область – 337;
  • Тернопільська область – 114;
  • Харківська область – 1 607;
  • Херсонська область – 143;
  • Хмельницька область – 810;
  • Черкаська область – 757;
  • Чернівецька область – 399;
  • Чернігівська область – 1 123.
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Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 22 червня 2021 року, добовий приріст трішки зменшився. За день виявили 296 нових пацієнтів із коронавірусом.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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