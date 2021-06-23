Станом на середу, 23 червня 2021 року, в Україні підтвердили 2 230 977 випадків коронавірусу. Лише за день у країні значно погіршилася епідситуація, за останню добу вірус виявили у 835 людей.

З-поміж нових хворих – 33 дитини та 25 медпрацівників.

За час поширення вірусу в Україні офіційно зафіксували 52 123 летальних випадки, за добу від вірусу померло 70 громадян.

Водночас успішно подолати хворобу загалом вдалося 2 155 261 особі, за останні 24 години – 2 292 українцям.

На території країни провели за увесь час 10 717 176 ПЛР-тестувань, за добу – 26 280 аналізів.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (52), Донецькій (51) та Черкаській (41) областях.

Статистика:

Вінницька область – 20 випадків;

Волинська область – 13 випадків;

Дніпропетровська область – 36 випадків;

Донецька область – 51 випадок;

Житомирська область – 17 випадків;

Закарпатська область – 21 випадок;

Запорізька область – 15 випадків;

Івано-Франківська область – 7 випадків;

Київська область – 38 випадків;

Кіровоградська область – 9 випадків;

Луганська область – 23 випадки;

Львівська область – 52 випадки;

Миколаївська область – 23 випадки;

Одеська область – 30 випадків;

Полтавська область – 35 випадків;

Рівненська область – 38 випадків;

Сумська область – 26 випадків;

Тернопільська область – 4 випадки;

Харківська область – 26 випадків;

Херсонська область – 9 випадків;

Хмельницька область – 26 випадків;

Черкаська область – 41 випадок;

Чернівецька область – 19 випадків;

Чернігівська область – 15 випадків.

Щеплення проти коронавірусу

За останню добу 53 786 людей отримали вакцини проти коронавірусу.

Від початку вакцинальної кампанії уколи зробили 1 755 139 людям, з них першу дозу отримали 1 755 137 українців, повністю імунізовані – 394 107 осіб.

Щеплення у регіонах за добу:

Вінницька область – 1 527;

Волинська область – 341;

Дніпропетровська область – 1 234;

Донецька область – 759;

Житомирська область – 540;

Закарпатська область – 317;

Запорізька область – 723;

Івано-Франківська область – 458;

Київська область – 1 392;

Кіровоградська область – 291;

Луганська область – 647;

Львівська область – 1 499;

Миколаївська область – 897;

Одеська область – 1 251;

Полтавська область – 410;

Рівненська область – 382;

Сумська область – 337;

Тернопільська область – 114;

Харківська область – 1 607;

Херсонська область – 143;

Хмельницька область – 810;

Черкаська область – 757;

Чернівецька область – 399;

Чернігівська область – 1 123.

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Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 22 червня 2021 року, добовий приріст трішки зменшився. За день виявили 296 нових пацієнтів із коронавірусом.