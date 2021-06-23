Станом на середу, 23 червня 2021 року, в Україні підтвердили 2 230 977 випадків коронавірусу. Лише за день у країні значно погіршилася епідситуація, за останню добу вірус виявили у 835 людей.
З-поміж нових хворих – 33 дитини та 25 медпрацівників.
За час поширення вірусу в Україні офіційно зафіксували 52 123 летальних випадки, за добу від вірусу померло 70 громадян.
Водночас успішно подолати хворобу загалом вдалося 2 155 261 особі, за останні 24 години – 2 292 українцям.
На території країни провели за увесь час 10 717 176 ПЛР-тестувань, за добу – 26 280 аналізів.
Коронавірус у регіонах
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (52), Донецькій (51) та Черкаській (41) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 20 випадків;
- Волинська область – 13 випадків;
- Дніпропетровська область – 36 випадків;
- Донецька область – 51 випадок;
- Житомирська область – 17 випадків;
- Закарпатська область – 21 випадок;
- Запорізька область – 15 випадків;
- Івано-Франківська область – 7 випадків;
- Київська область – 38 випадків;
- Кіровоградська область – 9 випадків;
- Луганська область – 23 випадки;
- Львівська область – 52 випадки;
- Миколаївська область – 23 випадки;
- Одеська область – 30 випадків;
- Полтавська область – 35 випадків;
- Рівненська область – 38 випадків;
- Сумська область – 26 випадків;
- Тернопільська область – 4 випадки;
- Харківська область – 26 випадків;
- Херсонська область – 9 випадків;
- Хмельницька область – 26 випадків;
- Черкаська область – 41 випадок;
- Чернівецька область – 19 випадків;
- Чернігівська область – 15 випадків.
Щеплення проти коронавірусу
За останню добу 53 786 людей отримали вакцини проти коронавірусу.
Від початку вакцинальної кампанії уколи зробили 1 755 139 людям, з них першу дозу отримали 1 755 137 українців, повністю імунізовані – 394 107 осіб.
Щеплення у регіонах за добу:
- Вінницька область – 1 527;
- Волинська область – 341;
- Дніпропетровська область – 1 234;
- Донецька область – 759;
- Житомирська область – 540;
- Закарпатська область – 317;
- Запорізька область – 723;
- Івано-Франківська область – 458;
- Київська область – 1 392;
- Кіровоградська область – 291;
- Луганська область – 647;
- Львівська область – 1 499;
- Миколаївська область – 897;
- Одеська область – 1 251;
- Полтавська область – 410;
- Рівненська область – 382;
- Сумська область – 337;
- Тернопільська область – 114;
- Харківська область – 1 607;
- Херсонська область – 143;
- Хмельницька область – 810;
- Черкаська область – 757;
- Чернівецька область – 399;
- Чернігівська область – 1 123.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 22 червня 2021 року, добовий приріст трішки зменшився. За день виявили 296 нових пацієнтів із коронавірусом.