Розтин показав, що Covid-19 робить з мозком – дослідження

Мозок людей, що померли від Covid-19, був дивно схожий на мозок тих, що вмирає від таких нейродегенеративних захворювань, як хвороба Альцгеймера і Паркінсона. До такого висновку в ході дослідження прийшли вчені Стенфордського університету в США.

– У мозку пацієнтів, які померли від важкої форми Covid-19, були виявлені глибокі молекулярні маркери запалення, хоча у цих людей до хвороби не було ніяких клінічних ознак неврологічних порушень, – сказав співавтор дослідження професор Тоні Вісс-Корай.

Його команда проаналізувала тканину мозку восьми осіб, які померли від Covid-19, і 14 осіб, які померли з інших причин.

За словами вченого, близько третини госпіталізованих пацієнтів з Covid-19 повідомили про неврологічні симптоми, такі як нечітке мислення, забудькуватість, труднощі з концентрацією уваги і депресія.

Ці проблеми можуть зберігатися, як частина так званого тривалого Covid, хронічного стану, який іноді вражає пацієнтів після того, як вони одужують від початкової інфекції.

Цікаво, що хоча в мозку померлих пацієнтів з Covid-19 було значне запалення, в їх мозкової тканини не було ніяких ознак SARS-CoV-2, вірусу, що викликає Covid-19.

Вісс-Корай також вказав, що вчені розходяться в думках щодо того, чи присутній вірус в мозку пацієнтів з Covid-19.

– Ми використовували ті ж інструменти, що і вони, а також інші, більш досконалі, і дуже уважно вивчали наявність вірусу, але ми не змогли його знайти, – заявив професор Тоні Вісс-Корай

За його словами, вірусна інфекція, мабуть, викликає запальні реакції по всьому тілу, які, в свою чергу, можуть викликати запальну передачу сигналів через гематоенцефалічний бар’єр, що може відключати нейрозапалення в мозку.

Ймовірно, що у багатьох пацієнтів з Covid-19, особливо у тих, хто повідомляв про неврологічні проблеми або у тих, хто госпіталізований, є ці нейрозапалюванні маркери, які ми бачили у померлих людей.

На думку вченого, отримані результати можуть допомогти пояснити туман в мозку, втому і інші неврологічні і психіатричні симптоми тривалого Covid-19.