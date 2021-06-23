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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Юлія Захарченко |

Скільки протримається пилова буря в Україні – прогноз синоптиків

смог в києві

Із 21 червня метеорологічні станції деяких регіонів України (зокрема у Київській області) почали фіксувати погіршення видимості до 1,5-5 км, спричинене імлою.

Укргідрометцентр повідомив, що пилові бурі спостерігатимуться в Україні ще найближчі два дні.

Причина цього явища – пилові бурі за межами території України, які перенесло вітрами з Калмикії Російської Федерації через Кубань та Азовське море.

Синоптики пояснили, що під час сухої спекотної погоди та сильного вітру пил і пісок заносить в атмосферу на висоту приблизно 1-2 км. Після цього вони потрапляють на територію інших місцевостей.

В Укргідрометцентрі зазначили, що цей процес може утримуватися найближчі дві доби, поки не зміниться вітровий режим, а також не пройдуть дощі – як на південній території РФ, так і в Україні.

У найближчі три доби очікується спекотна погода в Україні з температурою на рівні від +30 до +36 градусів за Цельсієм. Короткочасні дощі поліпшуватимуть якість повітря лише періодично у південних та західних регіонах України.

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Коли вщухнуть пилові бурі над Києвом - Укргідрометцентр

Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Dreamstime

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