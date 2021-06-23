За легендою, волосся Марії-Антуанетти посивіло за ніч до її обезголовлювання в 1791 році. І хоча такого не може бути за визначенням – – волосся, яке вже виросло з фолікула, не може змінювати колір – нове дослідження вчених з Коледжу лікарів Колумбійського університету запропонувало докази зв’язку психологічного стресу з посивінням волосся у людей.

Але яке ж було здивування дослідників, коли вони виявили, що колір волосся може бути відновлений після усунення стресу.

– Розуміння механізмів, які дозволяють старому сивому волоссю повертатися до його молодого пігментованого стану, може дати нові ключі до розуміння податливості людського старіння в цілому і того, як на нього впливає стрес, – зазначає старший автор дослідження Мартін Пікард.

За його словами, отримані дані доповнюють зростаючу кількість свідчень, які демонструють, що старіння людини не є лінійним, фіксованим біологічним процесом, але може, принаймні частково, бути зупинено або навіть тимчасово звернено назад.

Дослідники проаналізували окремі волоски 14 добровольців. Результати порівнювалися з щоденником кожного з них, в якому людей просили оцінювати рівень стресу щотижня.

Було відмічено, що сиве волосся деяких учасників природним чином відновлювало свій первісний колір, який не був задокументований спочатку.

Причина – зв’язок розуму і мітохондрій

Щоб краще зрозуміти, як стрес викликає сивину, дослідники також виміряли рівні тисяч білків в волоссі і їх зміну по довжині кожної волосини.

При зміні кольору волосся відбулися зміни в 300 білках, і дослідники розробили математичну модель, яка передбачає, що викликані стресом зміни в мітохондріях можуть пояснити, як стрес робить волосся сивим.

– Мітохондрії насправді схожі на маленькі антени всередині клітини, які реагують на ряд різних сигналів, включаючи психологічний стрес, – підсумовує вчений.

За його словами, посивіння у людей можна зупинити за умови, якщо людина, що пережила стрес, не досягла певного вікового порога. Іншими словами, зменшення стресу у 70-річного сивого чоловіка навряд чи прибере сивину.

Але якщо ми говоримо про високий рівень стресу у 10-річну дитину, віковий поріг, коли волосся починає сивіти природним чином, може бути стрімко подолано.

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