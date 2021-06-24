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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Юлія Захарченко |

У Києві до кінця тижня завершився запис на Covid-вакцинацію

Коронавірус, вакцинація

В Україні триває активна кампанія масової вакцинації проти коронавірусу. Наразі у Києві медичні працівники роблять щеплення від Covid-19 у Міжнародному виставковому центрі.

Цього тижня центр вакцинації у столиці працюватиме чотири дні — 24-27 червня. Проте вже завершився запис на імунізацію, оскільки закінчилися місця.

Проте кияни все ж можуть вакцинуватися у порядку живої черги. Однак варто враховувати, що 24 червня очікується нестерпна спека.

Синоптики прогнозують температуру до +36 градусів тепла, тож довге очікування у живій черзі може бути небезпечним для здоров’я.

У прес-службі порталу Helsi.me обіцяють інформувати про стан живої черги, щоб жителі могли спланувати свій час, якщо вони не встигли забронювати місце онлайн.

Водночас громадян, у яких є запис на визначений час через Helsi.me, закликають приїздити вчасно на щеплення, щоб процес вакцинації у центрі відбувався за графіком.

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Джерело: Helsi.me

Фото: Depositphotos

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