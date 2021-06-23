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Вікторія Яснопольська |

У липні в Україну надійде 7,7 млн доз Covid-вакцин – Кузін

вакцина

В цілому протягом липня Україна отримає 7,7 млн ​​доз вакцин проти Covid-19. Про це головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив сьогодні, 23 червня, в ході онлайн дискусії Чому українці не хочуть вакцинуватися.

– Всього в липні планується до постачання на рівні країни близько 7,7 млн ​​доз вакцин, – сказав головний санітарний лікар.

Ігор Кузін також заявив, що, зважаючи на великий обсяг поставок вакцин проти Covid-19, згідно з підписаними контрактами, в даний час розглядається можливість відстрочити поставки деяких вакцин.

Зокрема, мова йде про вакцину проти Covid-19 Coronavac, виробником якої є Китай, і яка має хороший термін придатності. Закупівля цієї вакцини здійснюється згідно з новим контрактом агентством із закупівель Crown Agents Велика Британія.

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Крім того, в рамках онлайн дискусії Ігор Кузін повідомив, що в липні очікується також поставка 5,325 млн доз вакцин проти Covid-19 від китайської фармацевтичної компанії Sinovac. Ця партія вакцин також буде закуплена агентством Crown Agents.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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