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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

В Україні розпочався четвертий етап Covid-вакцинації: кого щеплюватимуть

вакцинація в україні

В Україні почався четвертий етап вакцинації від коронавірусу. Під час нього щеплення від Covid-19 зможе отримати низка категорій громадян.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я. Вакцинуватися зможуть люди старше 60 років, а також люди віком 18-59 років, які мають супутні захворювання, ув’язнені та персонал закладів позбавлення волі та СІЗО.

Також продовжується імунізація пріоритетних груп із попередніх етапів:

  • медики та інші працівники закладів охорони здоров’я;
  • мешканці та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів;
  • маломобільні громадяни;
  • соціальні працівники та священнослужителі;
  • освітяни;
  • військовослужбовці та співробітники інших структур державної безпеки, працівники органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів;
  • працівники паливно-енергетичного комплексу та інших структур, від яких залежить функціонування держави.

На підконтрольній українському уряду території щеплюють громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

У МОЗ нагадали, що вже почалася вакцинація організованих колективів, які мають у своєму штаті більше 50 осіб, охочих щепитися.

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Також понад 90 центрів вакцинації в 17 регіонах України щеплюють усіх охочих, хто записався до листа очікування через додаток Дія або контакт-центр МОЗ.

За минулу добу, 22 червня, в Україні здійснили 53 786 щеплень від коронавірусу. Одну дозу отримали 22 526 людей, повністю імунізовані – 31 260 людей.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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