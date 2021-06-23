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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

В Україні зафіксували індійський штам Covid-19

коронавірус

В Україні у двох людей підтвердили штам коронавірусу Дельта, який вважають більш заразним і агресивним. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов у ефірі одного з українських каналів.

Індійський штам коронавірусу виявили у жінки 66 років та її 16-річної дитини. Вони нещодавно повернулися з Російської Федерації. Нині їх госпіталізовано, їхній стан стабільний.

– У нас є чотири лабораторії, які можуть проявляти новий штам – дві приватні і дві державні. У нас немає саме тестів, які виявляють індійський штам, ми звернулися до ВООЗ, – зазначив Данілов.

За його словами, є ймовірність, що може бути повністю зупинене сполучення з деякими країнами через цей штам.

23 червня відбулося засідання РНБО, на якому обговорювали загрозу розповсюдження в Україні штаму Дельта. На засідання прийшов міністр охорони здоров’я, заступник міністра внутрішніх справ, представники профільного комітету Верховної Ради, вірусологи, провідні медики і науковці.

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Вони вирішують, зокрема, чи вводити обов’язкове ПЛР-тестування для людей, які приїжджають з Російської Федерації, Білорусі, Великої Британії та Індії.
Водночас у Міністерстві закордонних справ уже рекомендують українцям утриматися від поїздок до Великої Британії, Індії, Росії та Португалії.

Джерело: ТСН

Фото: Depositphotos

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