В Україні у двох людей підтвердили штам коронавірусу Дельта, який вважають більш заразним і агресивним. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов у ефірі одного з українських каналів.

Індійський штам коронавірусу виявили у жінки 66 років та її 16-річної дитини. Вони нещодавно повернулися з Російської Федерації. Нині їх госпіталізовано, їхній стан стабільний.

– У нас є чотири лабораторії, які можуть проявляти новий штам – дві приватні і дві державні. У нас немає саме тестів, які виявляють індійський штам, ми звернулися до ВООЗ, – зазначив Данілов.

За його словами, є ймовірність, що може бути повністю зупинене сполучення з деякими країнами через цей штам.

23 червня відбулося засідання РНБО, на якому обговорювали загрозу розповсюдження в Україні штаму Дельта. На засідання прийшов міністр охорони здоров’я, заступник міністра внутрішніх справ, представники профільного комітету Верховної Ради, вірусологи, провідні медики і науковці.

Вони вирішують, зокрема, чи вводити обов’язкове ПЛР-тестування для людей, які приїжджають з Російської Федерації, Білорусі, Великої Британії та Індії.

Водночас у Міністерстві закордонних справ уже рекомендують українцям утриматися від поїздок до Великої Британії, Індії, Росії та Португалії.

Джерело: ТСН