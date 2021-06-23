Вакцина від коронавірусу AstraZeneca ефективна проти двох індійських штамів – Дельта і Каппа. Про це повідомляє виробник препарату з посиланням на результати дослідження Оксфордського університету.

В ході дослідження вивчалася здатність моноклональних антитіл в крові тих, хто одужав, і вакцинованих людей нейтралізувати ці два варіанти вірусу.

Таким чином, аналогічні рівні захисту можуть бути досягнуті і в реальних умовах.

Ці результати засновані на недавньому аналізі, проведеному Службою охорони здоров’я Англії (PHE), який показав, що дві дози вакцини AstraZeneca і Pfizer ефективні проти штаму Дельта на більш ніж 90%.

Водночас у Південній Кореї офіційно визнали перший летальний випадок після введення вакцини від компанії AstraZeneca. Помер молодий чоловік, якому було 30 років.

Медики виявили у нього тромбоз (патологічний стан, за якого у судинах утворюються щільні кров’яні згустки) з синдромом тромбоцитопенії.

Щеплення йому зробили 27 травня, за дев’ять днів у нього з’явилися перші тривожні симптоми – головний біль і нудота.

Джерело: AstraZeneca