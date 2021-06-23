У Києві центр масової вакцинації населення від коронавірусу, створений на базі Міжнародного виставкового центру, цього тижня працюватиме чотири дні. Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Центр вакцинації працюватиме з 24 до 27 червня.

– Цього тижня центр вакцинації від Covid-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру, працюватиме в четвер і п’ятницю, а також у суботу та неділю з 10.00 до 17.30, – зазначили у КМДА.

Записатися на вакцинацію можна за допомогою додатку Дія та порталу Helsi.me. Нині у столиці щеплення отримують педагоги, соціальні працівники, учасники ООС, а також особи 65 років і старше.

За словами заступниці голови КМДА Ганни Старостенко, 17 червня у Києві, як і в Україні, вакцинувалася рекордна кількість людей: щеплення отримали майже 14 тис. осіб. Загалом же у центрі від початку його роботи вакцинувалися практично 20 тис. людей.

За минулу добу, 22 червня, в Україні здійснили 53 786 щеплень від коронавірусу. Одну дозу отримали 22 526 людей, повністю імунізовані – 31 260 людей.