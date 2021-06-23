Омега-3 поліненасичені жирні кислоти містяться у жирній рибі. Дослідники Центру біомедичних досліджень Модслі вивчили вплив високих доз Омега-3 на нейрони, щоб з’ясувати, як вони зменшують запалення та депресію.

Цей новий підхід дозволив з’ясувати важливий молекулярний механізм, який може допомогти у розробці потенційно нових методів лікування із використанням Омега-3 жирних кислот для пацієнтів з депресією.

– Поєднання лабораторних та клінічних досліджень дало захоплююче нове розуміння того, як Омега-3 жирні кислоти, що мають протизапальну дію, покращують стан при депресії, – сказав Алессандро Борсіні, старший докторант-нейролог з Лондонського університету Модслі BRC. – Деякий час ми знали, що Омега-3 може викликати антидепресантну та протизапальну дію. Але без розуміння того, як це відбувається у мозку людини, важко було розробити методи лікування.

Дослідження дали змогу зрозуміти молекулярні механізми, що беруть участь у цих відносинах і можуть допомогти під час розроблення нових методів лікування.

Дослідження показали, що у людей із великим депресивним розладом рівень запалення в організмі вищий, аніж у тих, хто не має цього захворювання. Застосування великих доз Омега-3 дало розуміння, що на це можна вплинути.

Великі дози Омега-3, що використовувалися у цьому дослідженні, є концентраціями, яких, швидше за все, неможливо досягти за допомогою дієтичного споживання жирної риби – багатого джерела Омега-3. Потрібні ще й терапевтичні добавки.

Незважаючи на те, що антидепресанти відіграють важливу роль у лікуванні депресії та тривоги, із початку пандемії спостерігається небачене раніше зростання їх використання. Причому у високих дозах. Але що може статися, коли прийде час припинити лікування? Про це читайте у матеріалі Факти ICTV.