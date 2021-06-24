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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Гірко |

Через індійський штам Covid-19: Ізраїль відтермінував відкриття кордонів для туристів

ізраїль

Через стрімке поширення індійського штаму коронавірусу (Дельта) у світі Ізраїль відтермінував відкриття кордонів для іноземних туристів до 1 серпня.

Виняток зробили тільки для групових турів. Аби уберегтися від індійського штаму, влада країни також посилить контроль за вакцинацією і дотриманням санітарних вимог.

Зокрема, тестування на коронавірус проводитимуть без обмеження витрат бюджету, а вакцинацію поширять на людей, старших 12 років.

– Наша мета – захистити громадян Ізраїлю від варіанту Covid-19 Дельта, який вирує в світі. Тому ми вирішили діяти якомога швидше, навіть зараз, щоб потім не платити більш високу ціну, роблячи швидкі і відповідальні дії, – повідомили у канцелярії очільника уряду Ізраїлю Нафталі Беннета.

Ізраїль планував відкрити кордони для іноземних туристів з 1 липня. В’їзд хотіли дозволити мандрівникам, які зробили повне щеплення від коронавірусу.

Джерело: Уряд Ізраїлю

Фото: Depositphotos

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