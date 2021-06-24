До кінця цього літа індійський штам коронавірусу (Дельта) стане домінуючим у Європейьскому Союзі. Він становитиме 90% усіх вірусів Covid-19, які поширюються країнами блоку.

Про це заявила директор Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності Андреа Аммон.

– На жаль, попередні дані свідчать про те, що він також може заразити людей, які отримали тільки одну дозу вакцини. Цілком ймовірно, що штам Дельта буде широко циркулювати протягом літа, особливо серед молодих людей, які не у пріоритеті вакцинації, – зазначила вона.

За словами спеціаліста, це може призвести до ризику зараження більш вразливих осіб та викликати важкий перебіг захворювання й навіть смерть, якщо вони не будуть повністю імунізовані.

Вона додала, що повна вакцинація будь-якими існуючими препаратами від Covid-19 забезпечує високий захист від цього штаму вірусу, його ускладнень та наслідків. Проте близько 30% осіб старше 80 років і близько 40% осіб старше 60 років ще не пройшли повний курс вакцинації в Європейському Союзі.

– Все ще занадто багато людей піддаються ризику важкої інфекції Covid-19. Ми повинні захистити їх якомога швидше. До тих пір, поки більшість вразливих людей не будуть захищені, ми повинні підтримувати циркуляцію штаму Дельта на низькому рівні, суворо дотримуючись заходів громадської охорони здоров’я, – підкреслила Аммон.

В Україні вже зареєстрували перші два випадки зараження індійським штамом Covid-19 (Дельта). Його виявили у жінки 66 років та її 16-річної дитини. Вони нещодавно повернулися з Російської Федерації.

Нині цей штам зафіксований в понад 60 країнах світу. Індійський варіант демонструє більшу заразність і тяжкість перебігу захворювання на фоні низького ефекту лікування та труднощів діагностики.

Джерело: ECDC