В Україні 23 червня виявили випадки зараження штамом Дельта. Для того, щоб визначити наявність варіанту, науковці з Інституту молекулярної біології і генетики НАН 18-22 червня провели секвенування чотирьох зразків коронавірусу.

Їх отримали від Центру громадського здоров’я МОЗ. Ще два зразки отримали від Національного медичного університету ім. Богомольця.

– У двох зразках науковці виявили мутації (зокрема, L452R, T478K), які відноситься до індійського (Дельта) штаму. Пацієнти, в яких було взято ці зразки на дослідження, повернулися з Російської Федерації. Зараз вони перебувають в ізоляції в інфекційній лікарні Києва, – зазначили в Інституті.

Секвенування (визначення мутацій коронавірусу) вчені провели за три дні. Вони зазначили, що решта зразків, які досліджували мають мутації, характерні для британського штаму Альфа.

– Ми наполегливо обстоюємо думку щодо потреби налагодження системного секвенування коронавірусів в Україні. Інститут молекулярної біології і генетики має для цього і прилад нового покоління (секвенатор), і професіоналів, які проаналізують отримані дані, і досвід секвенування, – наголошують науковці.

За їх словами, зараз важливо швидко отримувати результати досліджень, щоб вчасно запобігати поширенню вірусу. Останні дослідження вчені ІМБГ провели за 3-4 дні, тоді як результати зразків, які раніше ЦГЗ України направляв до європейських лабораторій ВООЗ, через завантаженість цих лабораторій надходили через 1-1,5 місяця.

Спеціалісти зазначили, що штам Дельта у 1,6 рази заразніший, ніж варіант Альфа, у 2,26 рази частіше призводить до госпіталізації та в 1,45 рази частіше – до реанімації.

Індійський штам коронавірусу домінує у Великій Британії. Також значна кількість хворих у Росії. Нині цей варіант зафіксували вже у 92 країнах.

У Європейсьому центрі з профілактики та контролю захворюваності вважають, що штам Дельта до кінця літа стане домінантним у Європі. Він становитиме 90% усіх вірусів Covid-19, які поширюються країнами блоку.

Джерело: Інститут молекулярної біології і генетики НАН