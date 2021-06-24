Один з виробників вакцини проти коронавірусу, американська компанія Moderna змінила назву свого препарату.

За інформацією Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА), тепер речовина, розроблена підприємствами Moderna, буде називатися Spikevax.

До цього препарат мав безпосередню назву компанії – Moderna.

Причини зміни назви своєї вакцини розробники не називають.

Вакцина проти коронавірусу Moderna була однією з перших речовин, яку затвердили для використання у США, Канаді, Європі, Японії.

Препарат демонстрував понад 90% ефективності у боротьбі з вірусом. Спочатку ним робили уколи людям, які перебувають у групі ризику, медикам і пенсіонерам.

Водночас вакцину не рекомендували для імунізації дітей та вагітних. Однак з травня 2021 року почали з’являтися повідомлення, що компанія подала заявки до регуляторів країн для отримання дозволу на вакцинацію не лише молоді, але й підлітків.

З початку використання речовини не було інформації про тяжкі наслідки після вакцинації.

Джерело: ЕМА