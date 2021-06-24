В Україні запровадять неонатальний скринінг, тобто діагностику хвороб у дітей. Його робитимуть, щоб перевірити усіх новонароджених в Україні на наявність генетичних захворювань.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час прес-конференції на форумі Україна 30. Здорова Україна. За його словами, перелік захворювань, на які перевірятимуть новонароджених, розширять з чотирьох до 21.

– Ми рухатимемося до того, щоб виявляти вчасно генетичні та орфанні хвороби, формуємо реєстр цих захворювань і зробимо все можливе для того, щоб держава забезпечила медикаментозну корекцію цих недуг на перших етапах життя, а також дозволила жити повноцінно нашим дітям, – зазначив він.

Міністр також додав, що у країні запровадять сімейний скринінг. Тобто пари, які планують народження дитини, зможуть пройти скринінгові дослідження та оцінити ризики виникнення генетично зумовлених захворювань у своїх дітей.

Він додав, що у стратегії людського розвитку, яка затверджена указом президента у червні цього року, окремий блок присвячений здоровому дитинству. В Україні необхідно переглянути дитячу смертність, якість надання допомоги з початку народження, а також у період вагітності.

В Україні рівень народжуваності за останні 10 років впав на 40%. Якщо ситуація не покращиться, то до 2050 року українців може поменшати на шість мільйонів. Головний наслідок низької народжуваності – нестача робочої сили у майбутньому. А зважаючи ще й на старіння населення, це означає непомірне податкове навантаження на людей працездатного віку.

Джерело: Всеукраїнський Форум Україна 30