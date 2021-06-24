Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Лід, душ та правильні пози: як займатися сексом у спеку

молоді люди

Влітку через сильну спеку інтимна близькість може супроводжуватися дискомфортом. Але якщо дотримуватися низки правил, можна мінімізувати ці нюанси.

Психолог, сексолог і ведуча реаліті Екси, яке восени покаже Новий канал, Наталя Єжова розповіла, як зробити так, щоб інтим влітку був комфортним і не шкодив організму.

– Під час літньої спеки стає важче займатися сексом, тому що тіла липнуть одне до одного, і це не дуже зручно. Також частішає серцебиття, тому люди швидше втомлюються. Може голова навіть піти обертом, – каже Наталя Єжова.

Щоб зробити цей процес більш приємним і безпечним, фахівець радить дотримуватися рекомендацій, які допоможуть не лише вирішити проблему зі спекою, а й зроблять сексуальне життя цікавішим.

Правила:

  • використовувати лід під час інтиму, він допоможе охолодити організм і урізноманітнить пестощі;
  • займатися близькістю у душі, можна робити контраст холодної та гарячої води, а також масаж;
  • пробувати пози, які передбачають мінімальні дотики, наприклад, doggy style;
  • під час процесу вмикати кондиціонер, проте бажано уникати прямих потоків повітря, щоб не застудитися.
Читайте
Порно не порок, а оргазм не залежить від партнера: сексолог розвіяла міфи про секс

Водночас про будь-який дискомфорт під час інтимної близькості важливо говорити зі своїм партнером. Це вбереже від розриву і збереже стосунки.

Джерело: Новий канал

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка