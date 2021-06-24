Українцям варто змінювати свої харчові звички, аби зберегти здоров’я. Йдеться про зменшення кількості солі у щоденному раціоні.

Про це під час форуму Україна 30. Здорова Україна повідомив очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

– Ми їмо дуже пересолену їжу. Українські традиції передбачають солені огірки, помідори. Коли ми говоримо, що добова норма споживання солі 5 г на добу, часто це ніхто не відслідковує. Коли ми дослідили, скільки українці їдять солі, ми вийшли на 13 г на добу. Це середній показник у країні. Є сім’ї, де цей показник вищий, є ті, хто дотримується рекомендацій ВООЗ, – зазначив Віктор Ляшко.

Сіль потрапляє до організму людини не лише у чистому вигляді, а також зі стравами, готовими продуктами, наприклад, хліб, соуси, консерви.

– Коли ми говоримо про сіль, це не лише сіль у чистому вигляді. Ми часто використовуємо соуси, які містять багато солі. Це, знову ж таки, негативний вплив на здоров’я людини, – додав міністр.

Водночас надмірне споживання солі підвищує ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

– Якщо ми подивимося антирейтинг захворюваності, то очолюють його серцево-судинні захворювання. Наприклад, гіпертонічна хвороба – наслідок нездорового харчування, значної кількості солі, низької активності, – пояснює Віктор Ляшко.

Боротися з цим можна, лише змінюючи харчові звички та дотримуючись правил здорового харчування.

Джерело: Всеукраїнський форум Україна 30. Здорова Україна