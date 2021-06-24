Штам коронавірусу Дельта призводить до важчого перебігу хвороби, ніж звичайний Covid-19. Проте люди, які повністю вакцинувалися, захищені від його ускладнень.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у коментарі одному з каналів. За його словами, у 93% людей, які повністю вакцинувалися, вірус не здатен ухилятися від імунної відповіді.

– Перебіг тяжчий. Усі профілактичні заходи працюють. У нас триває адаптивний карантин, щоб запобігти активному поширенню вірусу. Тест-системи працюють і виявляють цей штам, – зазначив міністр.

Він додав, щоб точно дізнатися, чи це саме індійський, південноафриканський чи британський штам, зразки відправляють на секвенування, яке чітко розкладає геном вірусу.

Крім того, Ляшко розповів, що нині не існує терапії, яка вбиває коронавірус. Є симптоматичне лікування і певні препарати, які сьогодні ще проходять клінічні випробування.

– Препарат не винайдений, є певні просування. Я думаю, десь місяць-другий і щось буде. Вакцини працюють. Провакциновані люди захищені, – підсумував голова МОЗ.

23 червня в Україні виявили два випадки зараження штамом коронавірусу Дельта. Його зафіксували у жінки 66 років та її 16-річної дитини. Вони нещодавно повернулися з Російської Федерації.

Фото: КМДА