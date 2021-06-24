Недавнє дослідження вчених Університету Ватерлоо в Канаді показало, що консервативні люди, які схильні до нудьги і зневіри, з більшою ймовірністю порушать правила носіння масок і соціальної дистанції в зв’язку з Covid-19.

Вчені розцінюють стан нудьги як приховане прагнення людини відновить відчуття свободи і волі.

– Обмін повідомленнями в фізичному дистанціювання був би більш успішним, якби він наголошував на тому, що людина може робити, а не те, що він бути не може, – відзначає старший автор дослідження психолог Джеймс Данкерт.

У дослідженні розглядаються два типи нудьги. Просто нудьга, породжена особистістю, схильною до подібних відчуттів. Державна нудьга – це миттєва реакція на конкретні зовнішні обставини. Хоча це продукти різних стимулів – емоційні стани людини як реакція на ситуативні чинники – обидва призводять до бажання втекти за допомогою дії, а точніше, повторного утвердження свободи волі.

Державна нудьга виникає через одноманітність або відчуття безглуздості того, що ми робимо.

Автори дослідження стверджують, що нудьга має на меті саморегулювання, спонукаючи нас виправити незадовільну ситуацію, спонукаючи до якихось дій.

Джерело: MedicalNewsToday