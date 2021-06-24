Вперше з початку вакцинації Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) на своєму сайті в оновлених рекомендаціях повідомила, що від коронавірусу можна вакцинувати дітей. Хоча вони, як зазначається, і не належать до групи з високим ризиком виникнення важкої форми захворювання.
ВООЗ зазначила, що вакцинація дітей не така термінова, як імунізація літніх людей, людей з хронічними захворюваннями і медичних працівників.
– Необхідні додаткові докази використання різних вакцин проти Covid-19 у дітей, щоб дати загальні рекомендації щодо вакцинації дітей від Covid-19, – йдеться у заяві.
Раніше Швейцарський регулятор теж дозволив вакцинацію від коронавірусу для дітей віком від 12 до 15 років.
Також вакцинацію дітей розпочали в Естонії.
Вже цього літа індійський штам Дельта може спровокувати в Україні серйозний сплеск захворюваності. Про це повідомила епідеміолог Наталя Виноград. Епідеміолог зазначила, що спостерігається більше важких форм хвороби – в 2,6 рази. Необхідність в реанімаційних заходах вище у 1,6 раза. Водночас Дельта більше вражає дітей, ніж вихідний варіант вірусу. За її словами, Дельта більш заразний і більш небезпечний, оскільки демонструє досить високі показники летальних випадків. Щоб максимально убезпечити себе від небезпечного індійського штаму Дельта, Україна нарощує темпи Covid-вакцинації.