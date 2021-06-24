Вперше з початку вакцинації Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) на своєму сайті в оновлених рекомендаціях повідомила, що від коронавірусу можна вакцинувати дітей. Хоча вони, як зазначається, і не належать до групи з високим ризиком виникнення важкої форми захворювання.

ВООЗ зазначила, що вакцинація дітей не така термінова, як імунізація літніх людей, людей з хронічними захворюваннями і медичних працівників.