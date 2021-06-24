Перша допомога під час опіків має бути правильною та своєчасною, щоб уникнути проблем зі здоров’ям у майбутньому. Водночас варто у разі будь-якого, навіть найменшого опіку звертатися до лікаря.

Про це Фактам ICTV розповіла медсестра опікового відділення Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги №4 ім. проф. О. І. Мещанінова Любов Жебко.

Перша допомога під час опіків окропом

– Під час опіку окропом важливо припинити контакт із рідиною. Далі потрібно охолодити рану, тримати близько 15 хвилин, а то й більше під проточною водою. Якщо немає можливості, поливати рану. Потерпілому дати багато пиття, за необхідності – знеболююче. Потім викликати швидку, – зазначила Любов Жебко.

За її словами, не варто ігнорувати дотримання питного режиму. Адже під час опіків ушкоджується шкірний покрив, порушується водний баланс.

Перша допомога у разі контактного опіку

Під час опіку, який спровокував дотик до гарячої поверхні або вогню, допомога потерпілому аналогічна. Якщо рана викликає значні болі, можна випити знеболююче, наприклад, Анальгін або Нурофен.

Що не можна робити після отримання опіку

У жодному разі не можна мазати рану жиром.

– Це не дозволяє шкірі дихати і може спровокувати гнійні процеси, – пояснює Любов Жебко.

Лікування опіків

За словами медсестри, лікування залежатиме від площі опіку.

– Важливим є відсоток обпаленої шкіри і глибина рани. Найчастіше це або накладення мазі Левомеколь, або використання пов’язки із Хлоргексидином, – доповнює фахівець.

Медсестра наполягає на тому, що звернення до лікаря важливе у будь-якому такому випадку.

– Загалом у разі будь-якого опіку краще звернутися до лікаря. Адже може бути 1% обпаленої шкіри, але дуже глибока рана, ушкоджені вени, судини, сухожилля, – підсумовує медсестра.

А це, за її словами, загрожує ускладненнями.