Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 24 червня 2021

У світі станом на 24 червня підтвердилося 180,4 млн випадків Covid-19, а за добу – 430 тис. Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 у світі зафіксували за добу у Бразилії (114 тис.), Індії (54 тис.), Колумбії (29 тис.), Аргентині (27 тис.) та Росії (17 тис.).

Водночас в Україні захворюваність на коронавірус залишається під контролем, хоча кількість випадків за добу збільшилось. За рівнем поширення вірусу Україна посіла 80 місце у світі, а за смертністю – 2-ге в Європі.

Перша смерть від штаму Дельта плюс та вакцинація дітей: Covid-новини 24 червня / 2 фотографии

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 24 червня зафіксували 937 випадків коронавірусу. Поборов хворобу 2 471 українець, а від ускладнень, які викликав вірус, померло 58 людей. А у столиці вперше за майже рік не зафіксували жодної смерті від цієї хвороби.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (59), Харківській (57) та Донецькій (51) областях.

Україна залишається у зеленій зоні епідемічної небезпеки. Зниження показників захворюваності на Covid-19 в Україні на тлі високого рівня виявлення нових випадків хвороби свідчить про ефективний контроль за поширенням захворювання.

РНБО розробило спеціальні рекомендації для громадян та державних установ щодо протидії розповсюдженню штаму коронавірусу Дельта. Адже 23 червня в Україні виявили індійський штам.

Коронавірус у світі

Ізраїль відтермінував відкриття кордонів для іноземних туристів до 1 серпня. Це пов’язано з активним поширенням штаму Дельта у світі.

У Польщі зафіксовано вже 96 випадків зараження Covid-штамом Дельта. Фахівці Головної санітарної інспекції (GIS) країни стверджують, що ніхто із заражених не їздив за кордон і не контактував з тими, хто повернувся з-за кордону.

Велика Британія третій день поспіль фіксує найвищу з лютого кількість нових випадків Covid-19. За добу у країні виявили 16 703 хворих.

У Лісабоні, столиці Португалії, посилюють карантин та правила в’їзду та виїзду у вихідні дні. Щоб відвідати країну людина повинна мати Covid-сертифікат або негативний результат тесту на коронавірус.

Від нового штаму коронавірусу Дельта плюс вперше померла людина в індійському штаті Мадхья-Прадеш. Нині у штаті виявили п’ять випадків хвороби.

ВООЗ вперше заявила, що дітей можна вакцинувати від коронавірусу. Але вони не входять в групу з високим ризиком перенести захворювання у важкій формі.

Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності прогнозує, що до кінця цього літа індійський штам коронавірусу (Дельта) стане домінуючим у Європейському Союзі. Він становитиме 90% усіх вірусів Covid-19, які поширюються країнами блоку.