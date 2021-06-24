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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Протидія штаму Дельта в Україні: РНБО запропонувала рекомендації

коронавірус

В Україні розробили рекомендації для громадян та державних установ щодо протидії розповсюдженню штаму коронавірусу Дельта, який вперше виявили в Індії.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Рекомендації розробила Рада безпеки і оборони України. Це пов’язано з тим, що 23 червня у країні зафіксували два випадки зараження штамом Дельта.

Під час наради того ж дня в РНБО обговорили заходи боротьби з розповсюдженням індійського штаму в Україні, які після затвердження відправлять на розгляд уряду.

Рекомендації для населення:

  • люди, які приїжджають до України з Російської Федерації, Білорусі, Великої Британії та Португалії, повинні зробити ПЛР-тест (за 48 годин);
  • мати ПЛР-тест на пунктах пропуску окупованих територій Донецької, Луганської областей та Криму;
  • застосовувати засоби індивідуального захистку;
  • вакцинуватися від Covid-19.

Виробники вакцин AstraZeneca та Pfizer підтвердили ефективність своєї продукції щодо захворювання індійським штамом. Вакцина CoronoVac попередньо також ефективна з цим штамом.

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Рекомендації РНБО для державних установ:

  • посилити якісне відстеження контактів з інфікованими особами;
  • посилити лабораторну складову для виявлення штаму Дельта;
  • удосконалити нинішні протоколи лікування;
  • максимально імунізувати персонал закладів охорони здоров’я;
  • прискорити темпи вакцинації та забезпечити її доступність.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що люди, які вакцинувалися від коронавірусу, захищені від ускладнень штаму Дельта. За його словами, у 93% людей, які отримали щеплення, вірус не здатен ухилятися від імунної відповіді.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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