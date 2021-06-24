Дослідження американських вчених показало, що вживання шоколаду протягом короткого проміжку часу вранці може допомогти організму спалити жир і знизити рівень цукру в крові.

На перший погляд порада їсти шоколад звучить як ідеальний рецепт для збільшення ваги. Але результати наукового експерименту свідчать про зворотне.

– Наші результати підкреслюють, що не тільки те, що ми їмо, але і коли ми їмо, може впливати на фізіологічні механізми, які беруть участь в регуляції ваги тіла, – зазначив нейробіолог Френк А.Дж.Шеер.

Вчені провели рандомізоване контрольоване перехресне дослідження за участю 19 жінок в постменопаузі, які споживали 100 г шоколаду вранці, протягом години після пробудження, або вночі, протягом години перед сном. Потім вони порівняли зміни у вазі і інші показники з тими учасниками, які відмовилися від ласощів.

Дослідники повідомляють, що в результаті з’ясувалося, що, по-перше, ранкове або нічний вживання шоколаду не привело до збільшення ваги. По-друге, вживання шоколаду вранці або ввечері може благотворно вплинути на голод і апетит, склад мікробіоти, сон. По-третє, шоколад в ранкові години може допомогти спалити жир і знизити рівень глюкози в крові. І, нарешті, по-четверте, вечірній/нічний шоколад змінив метаболізм на наступний ранок після відпочинку і фізичних вправ.

Результати показують, що шоколад знижує споживання енергії ad libitum, що узгоджується зі спостережуваним зниженням голоду, апетиту і тяги до солодкого, показаним в попередніх дослідженнях, відзначають дослідники.

Сердечні ласощі

Дане дослідження в певному сенсі перегукується з результатами наукової роботи інших американських вчених, які довели, що вживання шоколаду хоча б раз на тиждень пов’язано зі зниженням ризику серцевих захворювань.

– Наше дослідження показує, що шоколад допомагає підтримувати здоров’я кровоносних судин серця, – зазначив автор дослідження доктор Чаякріт Кріттанавонг.

Дослідники провели комбінований аналіз досліджень за останні п’ять десятиліть, які вивчають зв’язок між споживанням шоколаду та ішемічною хворобою серця (закупорка коронарних артерій). Аналіз включав шість досліджень з більш 300 тис учасниками, які повідомили про свій споживанні шоколаду.

З’ясувалося, що вживання шоколаду більш ніж один раз на тиждень було пов’язано з 8% зниженням ризику ішемічної хвороби серця.

На думку вчених, шоколад містить корисні для серця поживні речовини, такі як флавоноїди, метилксантини, поліфеноли і стеаринову кислоту, які можуть зменшити запалення і підвищити рівень хорошого холестерину (ліпопротеїнів високої щільності або холестерину ЛПВЩ).