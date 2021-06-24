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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

Шовковиця: топ-10 корисних властивостей і правила вживання

шелковица

Настав сезон шовковиці. Оскільки її ягоди на дереві дозрівають поступово, то ласувати ними можна протягом цілого місяця. За цей час можна істотно поліпшити своє здоров’я.

А щоб від вживання смачних ягід була тільки користь, лікар-дієтолог Борис Скачко дав Фактам ICTV кілька порад.

Чим корисна шовковиця

  1. Плоди шовковиці містять рекордну кількість калію, тому її рекомендують вживати людям із захворюваннями серцево-судинної системи і тим, у кого недстатньо цього елементу внаслідок прийому сечогінних препаратів.
  2. Велика кількість вітамінів Е, А, К, С обумовлює її омолоджуючі властивості.
  3. Ягоди шовковиці корисні при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Ті, що не досягли стиглості – знімають печію, а стиглі виводять токсини у разі харчового отруєння.
  4. Перестиглі ягоди – чудовий проносний і сечогінний засіб. Сечогінні властивості роблять шовковицю незамінною у разі порушення роботи нирок.
  5. Відвари і настої ягід допоможуть при застуді знизити температуру, зняти напад кашлю. При ангіні – полікують горло.
  6. Ягоди шовковиці рекомендують як загальнозміцнювальний засіб в післяопераційний період або після важкої хвороби. Можна щодня вживати шовковицю тим, хто зайнятий важкою фізичною працею, або після напруженого робочого дня працівникам офісів.
  7. Завдяки вітамінам групи В шовковиця заспокоює нерви і нормалізує сон.
  8. У шовковиці багато заліза, вона піднімає гемоглобін при анемії.
  9. Ягоди містять багато цукрів, але водночас низькокалорійні – в 100 г ягід 43 ккал. Їх можна вживати при надмірній вазі і під час програми зниження ваги.
  10. Шовковиця  містить багато антиоксидантів, тому й виводить токсини з крові. Ця властивість робить її незамінною для жителів мегаполісу.
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Правила вживання шовковиці

  • Клітковина шовковиці дуже ніжна, але через грубе насіння не варто споживати ягоди цілими, краще вичавити з них сік.
  • Шовковицю найкраще вживати на десерт і не змішувати з іншими ягодами. Це може викликати бродіння.
  • Оскільки ягоди вбирають в себе токсини, то не варто збирати їх біля доріг, біля смітників і промислових підприємств, а також у межах міста.
  • Порція ягід на один прийом не повинна бути більшою за 100-150 г. Велика кількість може сильно послабити кишечник і викликати діарею.
  • Через цукри ягід чорної шовковиці її краще не включати до раціону діабетиків, а ось білу шовковицю можна.

Водночас з шовковицею щосили плодоносить полуниця. Про те, як можна заготовити свіжу полуницю на зиму читайте тут.

Фото: Depositphotos

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