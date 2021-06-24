У людства уже є всі необхідні інструменти, які дозволяють уникати смертей від коронавірусу. Йдеться про вакцини проти вірусу, які довели свою ефективність у боротьбі з вірусом.

Про це заявила директор Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) США, доктор Рошель Валенскі.

– Вакцини проти Covid-19 доступні для всіх віком від 12 років і старше. Вони майже на 100% ефективні проти важких захворювань і смерті – це означає, що майже кожна смерть через Covid-19 особливо трагічна, тому що майже кожній смерті, особливо серед дорослих, через Covid-19 на даному етапі можна запобігти, – зазначила Рошель Валенскі.

За її словами, ситуацію можуть погіршувати нові штами коронавірусу, зокрема індійський або Дельта, який призвів до спалаху захворюваності та масових смертей від вірусу в Індії навесні 2021 року.

Якщо на планеті буде активно відбуватися процес вакцинації, нових смертей можна уникнути.

Однак в Україні ситуація не настільки позитивна. Науковці побоюються нового штаму Дельта через низький рівень вакцинації серед населення.

Через це поширення індійського штаму коронавірусу може призвести до нового спалаху і зростання кількості смертей.