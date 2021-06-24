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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

Ситуація з поширенням Covid-19 в Україні під контролем – експерти

контроль

Зниження показників захворюваності на Covid-19 в Україні на тлі високого рівня виявлення нових випадків хвороби свідчить про ефективний контроль за поширенням захворювання. Такий висновок озвучили експерти Київської школи економіки (KSE) в ході онлайн-презентації аналізу ситуації з поширенням Covid-19.

– Рівень захворюваності в Україні стрімко падає, разом з цим, що дуже позитивно, падає і коефіцієнт виявлення, який зараз становить трохи більше 2%, – зазначив керівник центру економіки охорони здоров’я KSE Юрій Ганіченко.

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За його словами, це в своєму роді унікальний показник для України за весь період пандемії.

– Головне, щоб цей відсоток не збільшувався в разі, якщо потенційно буде зростання захворюваності в Україні. Коефіцієнт виявлення дозволяє тримати ситуацію під контролем, – сказав Юрій Ганіченко.

На думку експерта, це дуже важливо розуміти в зв’язку з приходом в Україну Covid-штаму Дельта. Цей факт зовсім не означає, що обов’язково буде спалах, але показує необхідність більш жорсткого контролю в плані аналітики і зовнішнього моніторингу.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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