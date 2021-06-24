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Вікторія Яснопольська |

У Польщі фіксують зараження штамом Дельта у тих, хто не їздив за кордон

польша

Перший випадок зараження індійським штамом Дельта в Польщі виявили на початку травня 2021 року. Носієм вірусу-мутанта став дипломат, якого евакуювали з території Індії.

На сьогодні, 24 червня, в Польщі зафіксовано вже 96 випадків зараження Covid-штамом Дельта, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Польщі Вальдемар Краска.

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При цьому, як інформували громадськість фахівці Головної санітарної інспекції (GIS) країни, ніхто із заражених не їздив за кордон і не контактував із тими, хто повернувся з-за кордону.

– Сьогодні ми говоримо про Дельта-мутації з Індії так само, як вчора говорили про Гамма-мутації з Бразилії і Бета-мутації з Південної Африки. Не дай Бог, з’явиться польська мутація, позначена іншою буквою грецького алфавіту, – зазначив представник Головної санітарної інспекції Кшиштоф Сачка.

З огляду на загальну кількість хворих на Covid-штам Дельта, Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) попередив про чергову хвилю пандемії Covid-19.

Згідно із прогнозом цього відомства, Covid-штам Дельта складе 70% нових заражень в ЄС на початку серпня, і 90% – до кінця того ж місяця.

Джерело: Оnet

Фото: Depositphotos

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