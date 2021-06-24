В індійському штаті Мадхья-Прадеш зареєстрований перший летальний випадок внаслідок зараження новим Covid-штамом Дельта плюс. Померлий людина не була вакцинована. Про це повідомляє The Indian Express.

– Зараз в штаті виявлено п’ять випадків варіанту Дельта плюс, з них один пацієнт помер. Держава розробляє план виходу з ситуації, – сказав міністр штату Вішвас Саранг.

Стало відомо, що четверо інших заразилися одужали. Всі вони до зараження пройшли повний курс вакцинації.

Влада Індії поки не дає прогнозів щодо ступеня небезпеки нової мутації. Уточнюючи при цьому, що, згідно з попередніми дослідженнями, штам Дельта плюс активніше проникає в клітини легенів і демонструє стійкість до моноклоніальной терапії.

Як стало відомо, штам Дельта плюс зафіксований в дев’яти країнах – США, Великобританії, Португалії, Швейцарії, Японії, Польщі, Непалі, Росії та Китаї. У той час, як його батько Covid-штам Дельта поширився на території понад 90 країн.

Джерело: TheIndianExpress