Маша Єфросиніна оголосила про запуск сервісу психологічної допомоги

Українська телеведуча Маша Єфросініна оголосила про запуск сервісу психологічної допомоги постраждалим від насильства.

Разом з Інститутом когнітивного моделювання (ІКМ) вона створила спеціальний сервіс, де постраждалі від домашньої тиранії зможуть отримати безкоштовну психологічну допомогу.

Понад рік тому ІКМ заснував онлайн-платформу Розкажи мені, куди можна було звернутися за консультацією психолога у випадку, якщо після перенесеного коронавірусу з’явилися тривожні симптоми.

Однак пандемія потроху відступає, тому творці платформи вирішили приділити більше уваги другій за поширеністю проблемі в Україні – домашній тиранії.

Відтепер на Розкажи мені буде доступна спеціальна сторінка Мені здається, присвячена виключно цій проблемі.

– Ми створили сторінку, присвячену виключно проблемі домашнього насильства. Там зібрані контакти структур, де можна отримати допомогу, а також представлені близько 30 психологів, що спеціалізуються конкретно на цій проблемі, – розповіла Маша Єфросініна.

Всі спеціалісти пройшли додатковий курс лекцій від психотерапевта Спартака Субботи, аби краще розуміти, як працювати із людьми, які переживають наслідки домашньої тиранії.

Засновник ІКМ Віктор Березенко зазначив, що за час існування платформи Розкажи мені було проведено більше 20 тис. годин безкоштовних консультацій.

– Запуск спеціальної сторінки Мені здається допоможе ще більшій кількості людей відкритися та відверто розповісти свою історію насильства, тим самим зробивши перший крок до зцілення. Ми сподіваємося, що зможемо таким чином допомогти вилікуватися тим, хто постраждав від насильства, і вирватися із замкненого кола тим, хто страждає зараз.

І, звичайно, головна ціль кампанії – змінити страшну статистику. Ми докладаємо максимум зусиль, аби наступного року потерпілих українців було набагато менше, ніж 1,8 млн, – додав він.

Записатися на безкоштовну онлайн-консультацію можна ТУТ, розповісти свою історію анонімно – ТУТ.

Також Інститут когнітивного моделювання в рамках кампанії заснував Viber-канал Stop Abuse Ukraine, де можна прочитати поради із протидії домашній тиранії, інформацію про нові закони та надихаючі історії тих, хто вирвався з кола насильства.