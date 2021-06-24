Лікарі Бразилії повідомляють про швидке зростання лікарсько-стійкого Candida auris, потенційно смертельної грибкової інфекції, в лікарні, де проходять лікування пацієнти з Covid-19.

Випадки лікарсько-стійкого грибка почастішали і в США як раз під час Covid-пандемії.

Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) повідомляють, що ці спалахи можуть бути пов’язані зі змінами в практиці інфекційного контролю, включаючи обмежену доступність рукавичок і халатів або повторне використання цих предметів.

Що стосується Бразилії, то ця країна знаходиться в стані підвищеної готовності до нової грибкової інфекції з 2016 року, коли в Венесуелі був зареєстрований перший спалах в Північній і Південній Америці. Незабаром пішли спалахи в Колумбії, Панамі, Чилі і США.

– Цей вид швидко стає стійким до багатьох ліків і не дуже чутливий до дезінфікуючих засобів, що використовуються в лікарнях і клініках, – говорить доктор Коломбо з Університету Сан-Паулу.

Зі своїми колегами він проаналізував зразки з перших двох випадків. Обидва відбулися в відділенні інтенсивної терапії Covid-19 лікарні в Сальвадорі на північному сході Бразилії.

У лікарні зареєстровано ще дев’ять випадків зараження або безсимптомної колонізації грибком.

Про інші випадки захворювання в Бразилії не повідомлялося, але доктор Коломбо вважає, що є підстави для занепокоєння.

Він вважає, що Candida auris може зберігатися в лікарнях, де він колонізує медичних працівників і в кінцевому підсумку заражає пацієнтів з важкою формою Covid-19 та інших пацієнтів, які перебувають в критичному стані протягом тривалого періоду.

Джерело: MedicalNewsToday