Вживання канабісу та схильність до суїциду: науковці заявляють про зв’язок

Американські дослідники встановили, що вживання канабісу може провокувати появу у молодих людей думок про самогубство.

Згідно з даними Національного інституту охорони здоров’я США, зловживання марихуаною серед молоді з розладами настрою пов’язане з думками, планами і навіть спробами суїциду.

– Хоча ми не можемо встановити, що вживання канабісу викликало зростання суїцидальності, яке ми спостерігали у цьому дослідженні, ці асоціації вимагають подальшого вивчення, – сказала директор Національного інституту з боротьбі зі зловживанням наркотиками США, доктор Нора Волков.

Фахівці вивчили дані понад 281 тис. людей від 18 до 34 років.

Громадяни відповідали на запитання про вживання канабісу та розлади, серйозні депресивні епізоди і суїцидальність, зокрема суїцидальні думки, плани або спроби.

Водночас науковці зазначають, що частота появи думок залежить від того, як часто відбувається вживання канабісу.

– Навіть учасники, які сказали, що вони не вживали канабіс щодня, мали більше шансів появи суїцидальних думок, планування або спроб вчинити самогубство, ніж ті, хто взагалі не вживав наркотик, – виявили дослідники.

Водночас в Україні хочуть легалізувати застосування канабісу у медичних цілях. У червні 2021 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект, однак у цієї ініціативи багато противників.

Джерело: CNN, JAMA Network Open