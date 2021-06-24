Коронавірус не перестає дивувати. Індійський штам Дельта, який був виявлений ще в жовтні минулого року в Індії, продовжує своє турне Європою. 23 червня він був зареєстрований уже і в Україні. Однак динаміка приросту захворюваності в різних країнах неоднакова. І залежить вона від рівня колективного імунітету, охоплення населення вакцинами, швидкості введення антиковідних заходів і їх достатності.

Туреччина. У квітні Дельта виникає в Туреччині, де у зв’язку з підвищенням захворюваності оголошують локдаун до 1 червня.

Велика Британія. Країну, в якій вакциновано до 60% дорослого населення, накрило хвилею захворюваності. Вже 99% випадків – це зараження індійським штамом, у зв’язку з чим влада оголосила, що заплановане ослаблення карантинних заходів доведеться відкласти до 19 липня. Досить швидко штам Дельта став домінантним у туманному Альбіоні.

Польща. В Англії живе багато поляків, які часто приїжджають на батьківщину. Тому влада Польщі ухвалила рішення ввести обов’язковий семиденний карантин для осіб, які в’їжджають у країну з Великої Британії, через поширення там індійського штаму, якщо вони не покажуть негативний тест на коронавірус. Це не стосується вакцинованих людей.

Експерт Вищої медичної ради з Covid-19, доктор Павло Гжешовський вважає, що необхідно жорстко захистити кордони, тестувати пацієнтів і прискорити вакцинацію. Також потрібно готуватися до наступної нової хвилі.

Однак за даними останніх опитувань видно, що ця мутація циркулює в польському суспільстві деякий час навіть серед тих, хто нікуди не виїжджав і не контактував з приїжджими з Великої Британії. Зазначається також, що швидкість поширення Дельта в Польщі нижча, ніж в інших країнах. Штам Дельта виявлений в основному в невакцинованих.

Очільник Управління лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидів доктор Гжегож Чессак, посилаючись на дослідження, стверджує, що вакцина Pfizer на 96% запобігає госпіталізації, а AstraZeneca – на 92%.

Словаччина. У країні виявили перший випадок штаму Дельта у людини, яка приїхала з Росії. Пацієнт не мав ніяких контактів, тому перебуває на карантині й дотримується всіх запобіжних заходів.

Міністр охорони здоров’я Словаччини Володимир Ленгварський підтвердив цю інформацію. За його словами, підвищеної небезпеки від однієї зараженої людини поки немає.

Білорусь. Мутацію вірусу SARS-CoV-2 виявили в 10 досліджених зразках у Мінську. В інших регіонах країни циркуляція поки не встановлена. Covid-штам зареєстрований в Мінську. Тепер фахівці Республіканського науково-практичного центру епідеміології й мікробіології МОЗ проводять постійний молекулярно-генетичний скринінг варіантів вірусу SARs-CoV-2.

– Ця робота ведеться з метою спостереження та контролю за появою нових варіантів, що циркулюють у країні. Особлива увага приділяється виявленню геноваріантів, що викликають занепокоєння ВООЗ, – додали в міністерстві.

Влада Білорусі зазначила, що активна вакцинація допоможе громадянам перенести індійський варіант Covid-19 “спокійніше”.

Угорщина. В Угорщині штам Дельта повівся дивно. Порівняно з іншими країнами світу, наявність Дельта-варіанту в Угорщині наразі дуже низька, незважаючи на те, що в інших країнах він викликав різкий підйом захворюваності. Тут перші п’ять мутантів з Індії були виявлені в травні.

За місяць кількість інфікованих збільшилася на зовсім небагато: сьогодні виявлено 91 новий випадок зараження.

Звісно, ситуація може кардинально змінитися в будь-який момент. Не забуваємо, що проходить чемпіонат Європи з футболу, і багато вболівальників купили квитки на матчі. Деякі міста продавали тільки половину квитків. Щоб не було тісняви на стадіонах.

Вболівальників з інших країн оглядає лікар, робить ПЛР-тест. У разі позитивного результату – карантин.

Багато епідеміологів вважають нинішній чемпіонат Європи епідеміологічно небезпечним. Проте прийнято рішення проводити фінальний матч у Лондоні, заповнивши тільки 60 тис. місць на стадіоні з наявних 88 тис.

В усіх країнах роблять акцент на вакцинацію від Covid-19 і закликають громадян робити щеплення.

Штам коронавірусу Дельта відрізняється від інших штамів більшою агресивністю, тяжким перебігом хвороби та здатністю вислизати від антитіл.

Джерело: по матеріалам Європейских ЗМІ