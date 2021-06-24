Європейське агентство з лікарських засобів вважає, що змішування різних доз вакцин від коронавірусу є цілком безпечним та ефективним для людей.

В агентстві пояснили, що всі схвалені вакцини працюють однаково. Вони стимулюють імунну відповідь на спайковий білок Covid-19.

Іспанія та Німеччина стали одними із перших країн, що вирішили запропонувати вакцину виробництва Pfizer або Moderna для введення повторного щеплення молодим людям, які вже отримали першу дозу вакцини AstraZeneca. Це сталося внаслідок побоювань країн щодо рідкісних, але серйозних побічних ефектів у цієї групи пацієнтів.

У Великій Британії також проводять випробування кількох комбінацій вакцин проти Covid-19. Результати свідчать про те, що легкі реакції, такі як головний біль і симптоми грипу, частіше зустрічаються під час змішання вакцин.

Агентство очікує на результати цих випробувань, щоб потім детальніше їх розглянути.

– Наразі EMA не в змозі дати будь-які остаточні рекомендації щодо використання різних вакцин проти Covid-19 для двох доз, – зазначили в агентстві.

Науковці Саарського університету перевірили, чи безпечно та ефективно змішувати вакцини AstraZeneca, Pfizer/BioNTech та Moderna. Вони провели дослідження за участі 216 осіб.

IgG-антитіла в S-білку вірусу з’явилися у 215 з 216 осіб після імунізації. Рівень IgG після вакцинації лише векторними препаратами був значно нижче.

За результатами дослідження, комбінування векторних та мРНК вакцин проти коронавірусу є ефективнішим, аніж вакцинація одним препаратом.

Джерело: Politico