В Україні середня тривалість життя громадян нижча, ніж цей показник на планеті.

Про це під час форуму Україна 30. Здорова Україна розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова. Зокрема, йдеться про 63 роки для чоловіків та 73 роки для жінок.

– Мало, це не те слово. На сьогодні в Україні середня тривалість життя не лише чоловіків, а населення загалом нижча, ніж середня на земній кулі, враховуючи Африку та інші країни, – зазначила Елла Лібанова.

Крім того, у країні домінує старше населення.

– Наша країна належить до держав з досить високим рівнем старіння населення. Згідно з прогнозом, до 2025 року частка осіб старше 60 років в Україні складатиме 25%, 65 років і старше – 18%. А до 2030 року – понад 26 % і 20% відповідно, – розповів заступник міністра соціальної політики Борис Лебедцов.

Щоб змінити ситуацію з тривалістю життя та старінням населення, варто покращувати стандарти надання медичної допомоги, а також створювати умови для нормального життя українців, зокрема варто допомагати громадянам під час народження дитини, змінювати зайнятість, піклуватися про вразливі категорії населення, створювати умови для гідного старіння.

Джерело: Всеукраїнський форум Україна 30. Здорова Україна