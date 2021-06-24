Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Живемо менше: яка ситуація з тривалістю життя в Україні

Живемо менше: яка ситуація з тривалістю життя в Україні

В Україні середня тривалість життя громадян нижча, ніж цей показник на планеті.

Про це під час форуму Україна 30. Здорова Україна розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова. Зокрема, йдеться про 63 роки для чоловіків та 73 роки для жінок.

– Мало, це не те слово. На сьогодні в Україні середня тривалість життя не лише чоловіків, а населення загалом нижча, ніж середня на земній кулі, враховуючи Африку та інші країни, – зазначила Елла Лібанова.

Крім того, у країні домінує старше населення.

– Наша країна належить до держав з досить високим рівнем старіння населення. Згідно з прогнозом, до 2025 року частка осіб старше 60 років в Україні складатиме 25%, 65 років і старше – 18%. А до 2030 року – понад 26 % і 20% відповідно, – розповів заступник міністра соціальної політики Борис Лебедцов.

Читайте
Люди, які ходять повільно, швидше старіють – вчені

Щоб змінити ситуацію з тривалістю життя та старінням населення, варто покращувати стандарти надання медичної допомоги, а також створювати умови для нормального життя українців, зокрема варто допомагати громадянам під час народження дитини, змінювати зайнятість, піклуватися про вразливі категорії населення, створювати умови для гідного старіння.

Джерело: Всеукраїнський форум Україна 30. Здорова Україна

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка